Pereira ikinci baharını yaşıyor
Trabzonspor'un sözleşmesini bir yıl daha uzattığı Joao Pereira, ilerleyen yaşına karşın enerjisinden hiçbir şey kaybetmemesiyle dikkat çekiyor.
Şampiyonluk yolunda ilerleyen bordo-mavili ekipte bu sezon sergilediği oyunla en çok öne çıkan isimlerden olan 36 yaşındaki sağ bek, yaşına meydan okuyan bir performansla herkesin takdirini kazanıyor.
Pereira, sağ kanattaki defansif sorumluluğuyla savunmanın önemli bir parçası olurken, ileri çıkışlarıyla hücuma da büyük katkı veriyor. 22'si ligde olmak üzere bu sezon 30 maçta forma giyen Portekizli futbolcu 1 gol 4 asistlik katkı yaptı. Pereıra, süper lig'de görev bölgesindeki oyuncular arasında, 32 şut pası ve 164 sahipsiz top kazanma ile bu alanlarda da ilk sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da ikinci baharını yaşayan Joao Pereıra bordo mavililer'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
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