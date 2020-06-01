01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Erce Kardeşler, hedeflerinin sezonu çifte kupayla tamamlamak olduğunu belirtti.
01.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor'da hedef çifte kupa Trabzonspor'da hedef çifte kupa 01.06.2020
Cenk Özkaçar transferinde sona doğru Cenk Özkaçar transferinde sona doğru 01.06.2020
Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok "Sosa konusunda rakamsal bir sorun yok" 31.05.2020
Trabzonspor hedefe kilitlendi Trabzonspor hedefe kilitlendi 31.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Pereira bir yıl daha Trabzonspor'da Pereira bir yıl daha Trabzonspor'da 31.05.2020
Trabzonspor ücretleri açıkladı Trabzonspor ücretleri açıkladı 31.05.2020
Başkan canlı yayında duyurdu! Trabzonspor'la 2 pazarlık daha Başkan canlı yayında duyurdu! Trabzonspor'la 2 pazarlık daha 30.05.2020
Ahmet Ağaoğlu'dan Jose Sosa açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Jose Sosa açıklaması 30.05.2020
Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi Trabzonspor Pereira ile nikah tazeledi 30.05.2020
Trabzonspor Pereira ile devam ediyor Trabzonspor Pereira ile devam ediyor 30.05.2020
Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları Trabzonspor'da şampiyonluk hesapları 30.05.2020
Türk Kızılayı'nın motivasyon şarkısı Trabzonspor marşı Türk Kızılayı'nın motivasyon şarkısı Trabzonspor marşı 30.05.2020
Trabzonspor'dan bir takviye daha Trabzonspor'dan bir takviye daha 29.05.2020
Trabzonspor'dan Sörloth'a yeni sözleşme Trabzonspor'dan Sörloth'a yeni sözleşme 29.05.2020
Ahmet Ağaoğlu'ndan moral takviyesi Ahmet Ağaoğlu'ndan moral takviyesi 28.05.2020
Rahmi Anıl'dan Trabzonspor'a 4 yıllık imza Rahmi Anıl'dan Trabzonspor'a 4 yıllık imza 28.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...
Menajeri resmen duyurdu! "Beşiktaş'la görüşüyoruz"
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı
Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör