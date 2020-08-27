27 Ağustos 2020, Perşembe

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Nwakaeme'den transfer açıklaması!

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
27.08.2020
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