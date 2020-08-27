27 Ağustos 2020, Perşembe
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Trabzonsporlu futbolculardan Covid-19 uyarısı
Trabzonsporlu oyuncular, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) dikkat çekmek amacıyla maske takıp, video çekti. Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda, oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Sörloth, Abdulkadir Parmak, Ekuban ve Erce Kardeşler, Trabzon Valiliğince sosyal medyada oluşturulan kampanyada Covid-19 ile mücadeleye vurgu yaptı.
27.08.2020
Kentte valilik tarafından "Kendini koru, kentini kurtar" sloganıyla başlatılan projeye destek veren bordo- mavili oyuncuların yer aldığı video, taraftarlar tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Twitter üzerinden yayımlanan videoda oyuncular, "Maskeni tak kendini kurtar, kentini kurtar, maskesiz dolaşma, kendini koru, hijyene dikkat et, sosyal mesafene özen göster ve kalabalık ortamlara girme" sözleriyle vatandaşlara Covid-19'a karşı maske takma konusunda uyarılarda bulundu.
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