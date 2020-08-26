Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "Uğurcan ve Sörloth..."

2020-2021 fikstür çekimi sonrasında A Spor'a bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Uğurcan'a ve Sörloth'a teklifler var" ifadelerini kullandı.

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