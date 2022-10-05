Monaco - Trabzonspor maçı öncesinde Abdullah Avcı konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu tarz uluslararası maçları oynayan oyuncu sayısı fazla olsa da bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Monaco genç bir takım olmasına rağmen gayet iyi bir takım. Maçın içindeki detaylar skoru belirleyecek. Her anı doğru oynayarak karşılığını almak istiyoruz." dedi.
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