TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında flaş Abdullah Avcı sözleri! "Zaman tanımazsanız..."
A Spor yorumcularından Hamdi Aslan, canlı yayında Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi. Aslan, "Taraftar iletişimi Trabzonspor'un en büyük problemi. Bu senenin başından beri anlamsız bir eleştiri var. Perşembe günü daha önemli bir maç var. Abdullah hoca ise bu takımın her şeyi" ifadelerini kullandı.
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