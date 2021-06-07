Marek Hamsik adım adım Trabzonspor'a! Ön sözleşme...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalamıştı. Marek Hamsik ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer Slovak yıldıza ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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