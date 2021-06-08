08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Yıldız forvetler gündemde! İşte Trabzonspor'un transfer listesi...
Trabzonspor yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek. Bordo mavililer kadrosuna yeni bir forvet transfer etmek istiyor. A Spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel, Fırtına'nın gündemindeki isimleri paylaştı. Trabzonspor'un forvet bölgesinde oynayan 10 oyuncuya teklif yaptığını ileten Sel, "En çok istenilen oyuncu Cornelius, ancak transfer şu anda rafa kaldırıldı. Öte yandan Sörloth ile ilgili olarak beklenti, Leipzig'in kesin karara varamadığı için devam ediyor. Alexander Buksa yine listede yer alıyor. Welbeck ile ön görüşme yapıldı. Forvet için 10 oyuncu ile görüşülüyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
08.06.2021
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