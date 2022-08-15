Kopenhag - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Süreç sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. 21 aydır ilkleri yapan bir takım olarak, Kopenhag'ı da eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz." dedi.
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