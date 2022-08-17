Abdullah Avcı Kopenhag - Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Gruba kalacağımıza inanıyorum
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya geldi. Mücadeleden mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Deneyimli teknik adam, "İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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