Trabzonspor’dan 1 transfer daha! Mountassir Lahtimi ile anlaşma tamam
Trabzonspor, Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'nin transferi için kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili detayları A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar...
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