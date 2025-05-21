Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket
Kayserispor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Trabzonspor U19 Takımı'nı mücadele öncesi alkışladı.
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