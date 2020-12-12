13 Aralık 2020, Pazar
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Kayserispor - Trabzonspor maçında Vitor Hugo'ya yapılan müdahale penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 16. dakikasında Vitor Hugo'nun Kayserispor ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili "Hugo'ya yapılan müdahale faul, pozisyon net penaltı." dedi.
12.12.2020
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