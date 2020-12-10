Benik Afobe: Ligi çok iyi yerde bitereceğimizi düşünüyorum

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz golcüsü Benik Afobe düzenlenen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok soruyu cevaplayan Afobe, "Ligi çok iyi yerde bitereceğimizi düşünüyorum" dedi.

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