Abdullah Avcı: Oyuncularım kötü oynama hakkını kullandı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada "Oyuncularım kötü oynama hakkını kullandı. Eksiklerimiz var, çalışmaya devam" dedi.

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