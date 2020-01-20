Karadeniz'de gol 'Fırtına'sı
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda Fatih kaleyi bulan meşin yuvarlağı kontrol etti.
18'inci dakikada Hajradinovic'in ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Uğurcan topu kontrol etti.
25'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.
26'ncı dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
29'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topu rakibinden çalan Nwakaeme, meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-0.
39'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda dokunarak kornere çeldi.
46'ncı dakikada ceza sahası yayının solundan kaleye doğru giden Sörloth'u formasından çekerek durduran Fernandes, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırarak ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.
55'inci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı, Sörloth arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
72'nci dakikada Serkan sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın önündeki Sörloth'a çıkardı, onun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83'üncü dakikada Serkan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Nwakaeme'nin kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 5-0.
88'inci dakikada Doğan'ın sol kanattan ortasında Serkan'ın altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda top üst direğe çarpıp Sörloth'un önünde kaldı, onun boş kaleye kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.
Karşılaşma 6-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Erman Toroğlu: Beşiktaş santrforsuz oynuyor
- Emre Kılınç: Bunun tek sebebi çalışmak
- Şut yarışmasının galibi Yeşil Takım
- Sabah Sporu - 20/01/2020
- ING All-Star 2020'de Robinho sürprizi!
- Rıza Çalımbay: Çok güzel bir maç oldu
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
- "Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendiremedik"
- Sabah Sporu - 19/01/2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...