Fırtına'ya büyük övgü! "Trabzonspor'un doğru yaptığı iş..."
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, dev mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Şahinoğlu, "Trabzonspor'un doğru yaptığı iş alan daraltmaydı. Beşiktaş bloklar arasına girmekte zorlandı." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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