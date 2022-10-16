Okan Buruk'a flaş eleştiri! "Dersine çalışmamış"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı. Kapsal, "Genel tabloda başarılı bir Kayserispor var. İyi bir teknik adamları var. Galatasaray kötü oynadı ama kötü oynatmaya iten Çağdaş Atan'ı da tebrik edelim. Okan hoca tam tersi dersine çalışmamış." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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