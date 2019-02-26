26 Şubat 2019, Salı

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Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında adele sakatlığı yaşayan ve sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı, oyuna devam edemedi.
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