26 Şubat 2019, Salı
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Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında adele sakatlığı yaşayan ve sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı, oyuna devam edemedi.
26.02.2019
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