06 Mart 2020, Cuma

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Filip Novak: Şampiyon olmak istiyoruz

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini söyledi. Novak, "Üç yıldır Trabzonspor'dayım ve bu süreçteki en güçlü takıma sahibiz." dedi.
06.03.2020

Attığı sürpriz gollerle öne çıkan Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Çek basınına konuşan Novak, "Üç senedir Trabzonspor'dayım. Bu takımdan birçok iyi oyuncu geldi, geçti. Bence bu süre içerisindeki en iyi kadroya ve en güçlü takıma sahibiz. Dolayısıyla bunu kullanmalıyız. Sezona başlarken hedefimiz Avrupa kupalarıydı ama artık lig şampiyonluğunu hedefliyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'i zirvede bitirmenin aynı zamanda kendilerine Şampiyonlar Ligi kapısını da açacağını belirten Novak, "Taraftarımız muhteşem ve şampiyonluk kadar kendilerine Avrupa'nın bu dev turnuvasını da izleme fırsatı sunmak istiyoruz. Onların desteğini her yerde hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmanın hayali şu an tüm Trabzon şehrini sarmış bulunuyor. Bu benim için de harika olacak. İlk kez bu büyük turnuvada boy gösterme fırsatı elde edeceğim." ifadelerini kullandı.

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