Trabzonspor ilk yarılara çare arıyor
Trabzonspor, maçların ilk yarılarındaki düşüşe çare arıyor.
Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı ve ikinci yarı performansları arasında ciddi bir fark ortaya çıktı.
Bu maçların ilk yarısında Trabzonspor'un topla oynama yüzdesi 35-40 seviyelerinde iken ikinci yarılarda bu oran yüzde 55-60 seviyelerine ulaşıyor.
Ayrıca söz konusu üç maçın ilk yarısında önemli pas hataları yapılmasına rağmen ikinci yarılarda pas yüzdesindeki başarının ciddi bir oranda arttığı tespit edildi.
Ortaya çıkan bu rakamların ardından teknik heyet bunun sebeplerini araştırmaya başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, analiz ekibiyle toplantı yaparak sorunun nedenini araştırmalarını istedi.
Hüseyin Çimşir, analiz ekibinden gelecek sonuçlara göre ilk yarılardaki topla oynama ve isabetli pas yüzdelerini yukarı çekmeyi hedefliyor.
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