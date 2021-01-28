Erman Toroğlu Başakşehir-Trabzonspor maçının pozisyonlarını yorumladı! "İkisi de penaltı"

TFF Süper Kupa Final maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin 6. dakikasında Trabzonspor'un penaltı beklediği ve 58. dakikada Başakşehir'in penaltı kazandığı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Ponck'un ve Edgar'ın pozisyonları penaltı" ifadelerini kullandı.

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