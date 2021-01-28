28 Ocak 2021, Perşembe
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Başakşehir Trabzonspor maçının ardından flaş hakem yorumu! "Herkes şikayetçi ve herkes haklı"
A Spor yorumcularından Selahattin Kınalı, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Başakşehir Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hakem performansını eleştiren Kınalı, "Herkesin şikayeti var ve işin ilginç tarafı herkes haklı" açıklamalarında bulundu.
28.01.2021
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