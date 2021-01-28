Abdullah Avcı: Trabzonspor tarihinde yer almak istiyorum

Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulunmaya geldiği sırada renkli görüntüler ortaya çıktı. Daha sonrasında mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Müzeyi gezerken, "Ben de bu tarihte yer almak istiyorum" demiştim. Kupa alıp saygı da görüyorsam, ne mutlu. Mesleki anlamda çok tatmin yaşıyorum burada." dedi.

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