17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda

Trabzonspor, Altınordu'nun kalecisi Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin başarılı file bekçisinin transferiyle ilgili kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor.
17.07.2019

Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda 17.07.2019
Gaston Campi Trabzon'a geldi Gaston Campi Trabzon'a geldi 17.07.2019
Nwakaeme kaldığı yerden Nwakaeme kaldığı yerden 17.07.2019
Trabzonspor'da forvet harekatı Trabzonspor'da forvet harekatı 17.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdulkadir Parmak'tan güldüren paylaşım Abdulkadir Parmak'tan güldüren paylaşım 16.07.2019
Trabzonspor Yusuf Yazıcı için Lille ile masada Trabzonspor Yusuf Yazıcı için Lille ile masada 14.07.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 14.07.2019
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 14.07.2019
Trabzonspor taraftarıyla buluştu Trabzonspor taraftarıyla buluştu 13.07.2019
Trabzonspor'dan CAS'a itiraz Trabzonspor'dan CAS'a itiraz 13.07.2019
Trabzonspor formül arıyor Trabzonspor formül arıyor 12.07.2019
Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz 11.07.2019
Trabzonspor Campi'yi bekliyor Trabzonspor Campi'yi bekliyor 10.07.2019
Trabzonspor'dan ekonomik transferler Trabzonspor'dan ekonomik transferler 10.07.2019
Ahmet Ağaoğlu: Ben taraftarın temsilcisiyim Ahmet Ağaoğlu: Ben taraftarın temsilcisiyim 10.07.2019
Roma Abdülkadir'in peşinde Roma Abdülkadir'in peşinde 09.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Max Kruse için olay yorum! "Alex'in tahtını sallar"
Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti
Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Comolli'ye talimat! "İki ismi istiyorum"
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör