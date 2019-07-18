18 Temmuz 2019, Perşembe

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Trabzonspor'da hedef yeniden Santini

Trabzonspor, 30 yaşındaki Hırvat golcü Ivan Santini için yeniden harekete geçti. Bordo mavililer, hem oyuncuya hem de kulübü ​Anderlecht'e teklif sundu.
18.07.2019

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