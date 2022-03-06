Dev derbiyi yorumladı! "Trabzonspor Fenerbahçe maçını kazanırsa..."
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini yorumladı. Alpaslan, "Ligdeki konumları ne olursa olsun Fenerbahçe - Trabzonspor maçı dev bir karşılaşma. Bana göre, Trabzonspor bu maçı kaybetse de şampiyon. Kazanırsa belki de puan olarak rekorlara koşacak. Tek handikapları stoper hattı olacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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