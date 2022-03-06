Trabzonspor kafilesi Fenerbahçe maçı için stada hareket etti
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, maçın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti. (FB spor haberi)
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