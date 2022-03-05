TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! İşte eksikler...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu maç öncesince bordo mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı yer almıyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son bilgileri aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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