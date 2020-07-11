11 Temmuz 2020, Cumartesi

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CAS'tan Trabzonspor açıklaması

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
11.07.2020
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