10 Temmuz 2020, Cuma

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CAS'tan Trabzonspor açıklaması

CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili davanın 16 Temmuz'da görüleceğini açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
10.07.2020
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