Trabzonspor Umut Bozok transferini bitirdi! İşte şehre geliş tarihi
Santrfor hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Süper Lig gol kralı Umut Bozok'la anlaşmaya vardı. Başarı golcünün yarın 16.15'te Trabzon'a geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte o sözler...
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