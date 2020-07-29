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Ahmet Ağaoğlu: Umarım kupayı Trabzonspor kazanır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Umarım kupayı kazanan Trabzonspor olur." dedi.
29.07.2020
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