Ahmet Ağaoğlu: Umarım kupayı Trabzonspor kazanır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Umarım kupayı kazanan Trabzonspor olur." dedi.

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