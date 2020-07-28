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Yusuf Yazıcı antrenmanda şov yaptı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, antrenmanda adeta şov yaptı. Milli yıldız 20 saneyede 3 gol attı.
28.07.2020
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