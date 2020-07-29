29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Erman Toroğlu'ndan Sörloth sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Sörlorh ile ilgili konuşan Toroğlu, "Sörloth çok daha farklı şeyler yapabilecek bir oyuncu. Avrupa'da üst düzey takımlarda burada verdiğinin çok fazlasını verir." ifadelerini kullandı.
29.07.2020
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