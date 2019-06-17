Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgili "Sezon başında 1.1 milyon Euro'ya aldığımız Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif geldi, satmadık." açıklamasını yaptı.