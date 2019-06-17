17 Haziran 2019, Pazartesi
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Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif edildi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgili "Sezon başında 1.1 milyon Euro'ya aldığımız Nwakaeme'ye 4 milyon Euro teklif geldi, satmadık." açıklamasını yaptı.
17.06.2019
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