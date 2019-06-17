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Trabzonspor transferi resmen duyurdu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Eskişehirspor'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip genç futbolcu ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.
17.06.2019

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA;

Yeni transferimiz Fıratcan Üzüm için bugün imza töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, şunları söyledi: "Trabzonspor'un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun."

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü'nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" dedi.

Fıratcan Üzüm kimdir?

1999 Eskişehir doğumlu olan Fıratcan Üzüm, başta sağ kanat olmak üzere sol kanat ve forvet pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Eskişehirspor altyapısında futbol eğitimini alan 20 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında A Takım'a kadar yükseldi. Fıratcan Üzüm bu sezon Eskişehirspor ile çıktığı 21 maçta 1 gol kaydederken, asist katkısı gösteremedi. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm'ün yakın zamanda bordo mavili kulüp için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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