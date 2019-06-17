17 Haziran 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da Campi'nin alternatifi Manga
Transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Arjantinli Campi ve Kongolu Manga için girişimlerini sürdürüyor.
17.06.2019
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