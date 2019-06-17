17 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'dan Boyd'a kanca

Boyd'a kanca! Transfer görüşmeleri başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen , için ile masaya oturdu. ekibi 1 milyon euro teklif etti.

'de şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen rotasını 'in hücum oyuncusu 'a çevirdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Ankaragücü'nün ligde kalmasında başrolü oynayan isimler arasında yer alan asıllı 'li oyuncu için Portekiz kulübüyle görüşmeler başladı. Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Guimaraes'e 1 milyon euro'luk bir teklif götürdüğü belirtildi. Guimaraes, yapılan bu öneriyi kabul etmezse satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

BOYD'UN AKLI TÜRKİYE'DE KALDI

ekibinin saflarına kazandırmak istediği Tyler Boyd'a 1 milyon euro'luk bir maaş teklif edileceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun bu rakama sıcak yaklaştığı kaydedildi. Boyd geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde keyifli günler geçirdiğini belirterek kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söyledi. ABD'li yıldızın "Trabzonspor'a karşı deplasmanda bir maç yaptım. Muhteşem taraftarları vardı. Onların önünde oynamak harika olur. gerçekleşirse mutlu olurum çünkü Trabzon tam bir futbol şehri" dediği öğrenildi.

LİGİ İYİ TANIYOR

'nın Tyler Boyd'un üzerine bu kadar düşmesinin sebebi Süper Lig'e çabuk alışması ve burayı tanıması. Trabzonspor, forma verildiğinde 'güvenilir' bir oyuncu olması sebebiyle 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

14 MAÇTA 10 GOL

Tyler Boyd devre arasında geldiği Ankaragücü'nde müthiş maçlar çıkardı. 14 karşılaşmada forma giydi. Fileleri 6 kez sarstı, 4 de asist yaptı. 10 gole direkt etki etti. Tyler Boyd'un skora katkı yaptığı 7 maçta A.Gücü 16 puan aldı.
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