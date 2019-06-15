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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Divan Kurulunda konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Bu oyuncular ülkenin en değerli oyuncuları. "Onları satmak ülke futboluna, ekonomisine ihanettir." dedi.
15.06.2019

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