Trabzonspor'dan Nwakaeme çıkışta

Son 3 resmi maçta 4 gole katkıda bulunan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme çıkışa geçti.

Sezon başında forma giydiği ilk 10 resmi karşılaşmada skora katkıda bulunamayan Nwakaeme, son 3 resmi karşılaşmada 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Bu performansıyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini veren Nijeryalı futbolcu, teknik kapasitesi ile de ön plana çıktı.

30 yaşındaki oyuncu, çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'e girdi. Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda bu alanda 22 çalımla BTC Türk Yeni Malatyasporlu fofana zirvede yer aldı, onu 20 çalım ile Trabzonsporlu Nwakaeme takip etti.

Nwakeme ayrıca ceza sahasında topla buluşma sayısında da ilk üç oyuncu arasında yer alıyor. 51 kez ceza sahasında toplu buluşan Fenerbahçeli Vedat Muriç'in ilk sırada bulunduğu listede, 50 kezle Alanyasporlu Cisse ikinci, 47 kezle Anthony Nwakaeme üçüncü sırada yer aldı.