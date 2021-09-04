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Yılmaz Vural'dan flaş Balotelli sözleri! "İyi ki bana denk gelmedi"

Teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın ayrılığını değerlendiren deneyimi çalıştırıcı, "Balotelli iyi ki bana denk gelmedi. Kimsin sen? Laftan anlamıyor. Bir antrenöre böyle davranılır mı?" dedi.
04.09.2021
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