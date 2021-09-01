01 Eylül 2021, Çarşamba
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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den transfer açıklaması! "Çalışmalarımız sürüyor"
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Özgökçen, "Birçok oyuncuyla sözleşme imzaladık. Eksik bölgelerimiz için çalışmalarımız sürüyor." dedi. | Son dakika transfer haberleri
01.09.2021
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