VAR kayıtları kimin elinde? Erman Toroğlu resmen açıkladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, VAR kayıtları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu, kayıtların kimde olduğunu açıkladı. Toroğlu, "TFF’de yetkili biriyle Cüneyt Çakır konuşuyor. Cüneyt Çakır, 'Bütün VAR kayıtları bende var' diyor. Çok tuhaf. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam. MHK'nin başkanına, başkanlık yapan Cüneyt Çakır'dı perde arkasında. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı." ifadelerini kullandı.
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