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Vagner Love Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, kıran kırana geçen pazarlıkların ardından Alanyaspor’un golcüsünü renklerine bağladı. Beşiktaş Vagner Love için 3.2 milyon euro bonservis ödeyecek
25.01.2018

Santrfor arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüsü buldu; Vagner Love... Cenk Tosun'un İngiltere'ye transfer olmasıyla başlayan harekat, dün mutlu sonla noktalandı ve siyah-beyazlılar önce Vagner Love, ardından da Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Kara Kartallar, Güney temsilcisine 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Vagner Love'u adım adım Beşiktaş'a getiren transferin hikayesi şöyle:

PAZARLIK 2 MiLYONLA BAŞLADI
Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, önceki gün Brezilyalı golcü Love'un transferi için Alanyaspor'la temasa geçmek üzere Antalya'ya gitti. Beşiktaş geçen hafta başlayan ilk pazarlıkta 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye karşılık Güney ekibinin yetkililerine 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin'den ikisini kiralık olarak vermeyi teklif etmişti.

KiRALIK TEKLiFLERiNi iSTEMEDi
Güney ekibi buna sıcak bakmadı... Ancak Vagner Love için ısrarlı olan Beşiktaş, Akdeniz ekibine ikinci olarak 2,5 milyon euro bonservisin yanı sıra Mustafa Pektemek'i bedelsiz ve Matej Mitrovic'i kiralık olarak teklif etti. Alanyaspor bunu da kabul etmedi ve bu kez de 4 milyon euro nakit para talep etti. Bunun üzerine Umut Güner "3 milyon euro+1 futbolcu da kiralık" teklifini sunarak "Düşünün ve kararınızı verin" dedi.

AKŞAM SAATLERiNDE EL SIKIŞTILAR
Güney ekibinin yönetimi de yaptığı görüşmenin ardından Kartal'ın teklifine karşılık son önerisini sundu: "3.2 milyon euro verin, Love'u size verelim!" Bu karşı teklifin ardından Orman ile bir telefon görüşmesi yaptı ve 'onay' aldı. Bunun üzerine taraflar masadan el sıkışarak ayrıldılar ve Love böylece siyah-beyazlı ekibin oyuncusu oldu.

EŞYALARINI TOPLADI İDMANLARA ÇIKMADI
Beşiktaş'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı forvet Vagner Love, Alanyaspor ile bağlarını iki gün önce kopardı. Yönetiminden Beşiktaş'a gitmek için 'anlayış' bekleyen sambacı, iki gündür Güney temsilcisinin idmanlarına katılmıyordu. Love'un sadece idmanlara çıkmamakla kalmadığı, bir gün önceden eşyalarını bile topladığı öğrenildi. Tecrübeli forvetin İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.

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