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Atiker Konyaspor'dan Afrin'deki Mehmetçik'e dua!

Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un futbolcuları ve teknik direktörü Mehmet Özdilek, Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçik'e dua gönderdi.
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