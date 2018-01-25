Ceylan Çalışkan: İtalyan devi Cenk Tosun'u izlemeye geldi

A Spor'da yayınlanan transfer raporu programında Cenk Tosun'un menajeri Ceylan Çalışkan önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'un Everton'a rekor bedelle transferinin perde arkasını anlatan Çalışkan, bilinmeyen detayları açıkladı.



''İşte Çalışkan'ın Cenk Tosun sözleri:



İngiliz kulüpleriyle konuşmaya başladık. Beni bilirsiniz. Ben işlerimi gizli yaparım. Bugüne kadar Cenk'i izlemeye 10 tane kulüp getirdim. 6'sı Premier Lig'den 2 tane İtalya'dan, 2 tane de İspanya'dan. Görüştüğümüz için hepsini söyleyemem ama teklif yapanlar; Newcastle United, Crystal Palace, Everton resmi teklif yaptı. Bir tane İspanyol bir tane İtalyan kulübü yazı bekle dedi. Yazın bakacağız dedi. Diğer kulüplerle görüşmeler oldu ama teklif aşamasına gelmedi. Gitmeseydi Beşiktaş'la sözleşmeyi uzatacaktı. İlk teklifi Newcastle yaptı. Ama rakam olarak ciddi bir teklif değildi. Sonra Crystal Palace teklif yaptı. Ağustos'ta transferin bitmesine 3 gün kala 14 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. 12.5 milyon pound. Ciddi bir teklifti. Daha Şampiyonlar Ligi falan da oynamamıştı Cenk. Beşiktaş teklife olumlu baktı. Görüşmeler, yazışmalar başladı. Ödeme planında anlaşılamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 gol atan oyuncunun piyasası hemen oluşuyor. Türkiye'de 25-30 gol atsa bile bu paralara satmak çok zor. Transferin bitmesine 2-3 saat kala Crystal Palace başkanı beni aradı. ''Tamam ödeme planını da kabul ediyorum'' dedi ama Cenk, Milli Takım'a Romanya'ya gitmişti. Teknik olarak yetişme şansı yoktu. Orada kaldı ama yine izlemeye devam ettiler. Başka Premier Lig kulüpleri de izledi. İtalya'dan 3 büyük kulüpten biri izledi. Geldiler beraber maça gittik. Burada. İstanbul'daki Monaco maçına gittik.''



''Everton yetkilileri beni aradı, ''Cenk'i istiyoruz'' dedi. Babasıyla birlikte gittik. Beşiktaş'la konuştuk, gidin dediler. Gittik, görüştük. Önce bir resmi yazı geldi. Bana mail attılar, 'Biz Cenk'i istiyoruz, görüşmeye davet ediyoruz'' diye. Yetkiyi verdiler. Görüşmelere başladık. Gittik hoca ve kulüp yöneticileri ile bir görüşme yaptık. Sam Allardyce, ''5 Ocak'taki Liverpool maçına Cenk'i yetiştirmenizi istiyorum'' dedi. ''Ben istiyorum'' dedi, ''Alınmasını ben istiyorum'' dedi. ''Karar sportif direktörle ikimize ait, 5 Ocak'taki maça yetişmesini istiyorum'' dedi.