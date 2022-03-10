SON DAKİKA - Kulüpler Birliği olağanüstü toplandı! İşte gündem maddeleri...
SON DAKİKA - Kulüpler Birliği, bugün olağanüstü olarak toplandı. Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi, Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi konusu. Süper Lig kulüpleri gündemdeki iki maddeyle ilgili olarak görüşlerini ifade edecek. Konuyla alakalı olarak son bilgileri A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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