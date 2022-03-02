Sivas Valisi Salih Ayhan A Spor'a konuştu! "Minik yiğidolar takımına sahip çıkıyor"
Sivas Valisi Salih Ayhan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Sivasspor - Karagümrük maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Ayhan'ın o sözleri... | Son dakika spor haberleri
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